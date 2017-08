Game of Thrones 7. sezon bölümlerinde yaşanacaklar ortaya çıktı… Dikkat spoiler içerir

Game of Thrones dizisinin 7. sezon bölümleri kaldığı yerden devam ederken fantastik dizinin yapım şirketi HBO’dan ‘sızıntı’ iddialarına yanıt geldi. Yapım şirketi, Game Of Thrones 7. sezon ile ilgili senaryoların internete sızdırıldığını doğruladı.



Game of Thrones dizisinin 7.sezonunu hackleyen siber saldırganlar şu şekilde bir duyuru yayımladılar: " Tüm insanlığa merhaba! Siber dünyanın en büyük sızıntısı gerçekleşti.. HBO ve Game of Thrones! 7.sezonu ilk izleyecek ve takip edecek insanlar sizlersiniz ve şanslı olmalısınız. İzleyin ve yayın! HBO çöküşe geçti!" Peki sızan bilgilere göre Game Of Thrones 7. Sezon bölümlerinde neler yaşanacak?



Game of Thrones'ın 7. sezonundan sızdırılan bilgilere göre, dizi takipçilerini heyecanlandıran iki gelişme var. Buna göre, ilerleyen bölümlerde tüm çocukları ölen Westereos'un Kraliçesi Cersei, ilerleyen bölümlerde erkek kardeşi Jamie'den tekrar hamile kalacak. Ayrıca 3. bölümde aynı amaç uğruna ortaklık yapmaya karar veren Jon Snow ve Deanery's Targanyen bir araya gelecekler ve aşk yaşayacaklar.