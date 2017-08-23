MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Game of Thrones 7. sezon 7. bölümü internete mi düştü? Sezon finali için heyecan dorukta!

    Game of Thrones 7. sezon 7. bölümü internete mi düştü? Sezon finali için heyecan dorukta!

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 10:15Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 10:22

    Game of Thrones 7. sezon 7. bölümünün yayın gününden hemen önce internete düşme ihtimali gündemde. Peki HBO bu konuda önlemini alabilecek mi?

    Game of Thrones tartışmasız dünyanın en çok izlenen dizisi... Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm ile birlikte sezon finali yapacak olan yapımın başı hacker'lara oldukça dertte. Yedinci sezon son üç bölümünden ikisi hacker’lar tarafından sızdırılan dizinin bu defa yedinci, yani final bölümü tehdit altında. Mr. Smith Group adlı hacker grubu, Game of Thrones 7. sezonun finali olan 7. bölümü sızdırmaya hazır olduklarını açıkladı.

    HBO adına konuşan bir yetkili de “Mr. Smith Group ile iletişim halinde değiliz ve her seferinde böyle bir tehdit geldiğinde açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğiniz gibi HBO’nun datalarının ciddi bir kısmı çalındı. Bu datalardan her seferinde bir parça çekip, tehdit edip, medyanın ilgisini çekmeye çalışmalarından rahatsız oluyoruz. Bu bir oyun ve biz parçası olmayı istemiyoruz” dedi.

    Game Of Thrones son bölümde neler olduGame Of Thrones son bölümde neler oldu?

    Bilgisayar korsanları dizinin senaryolarını ve HBO kanalının özel mail yazışmalarını ele geçirmiş, dizinin iki bölümünü yayın gününden önce internette yayınlamıştı.

    Korsanlar, 1,5 milyon terabaytlık HBO yapımlarını ve özel şirket verilerini internetten yayımlama tehdidinde bulunarak, "Sanal ortamda 6 aylık maaşlarının" yatırılmasını talep etmiş ve korsanlık işinden yılda 12 ila 15 milyon dolar kazandıklarını savunmuştu.

    Filmin başrol oyuncularının telefon numaralarını ifşa eden korsanlara HBO tarafından 250 bin dolar teklif edilmişti. Ancak siber korsanlar, teklifi kabul etmek yerine sızdırmayı tercih etmişti.

    Etiketler: game of thrones , dizi , game of thrones izle , Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm , Game of Thrones sezon finali
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri