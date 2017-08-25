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Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm sezon finali fragmanında Cersei ikna olacak mı?

Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. İnternet aleminin en çok izlenen ve takip edilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un sezon finali bölümünde neler yaşanacak merakla bekleniyor. Öte yandan diziseverler tarafından yeni bölümün sızdırılıp sızdırılmadığı da merak ediliyor. İşte, Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm sezon finali fragmanı.

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 18:21:14

Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm ile birlikte sezon finali yapacak olan yapımın başı hacker'lara oldukça dertte. Yedinci sezon son üç bölümünden ikisi hacker’lar tarafından sızdırılan dizinin bu defa yedinci, yani final bölümü tehdit altında. Mr. Smith Group adlı hacker grubu, Game of Thrones 7. sezonun finali olan 7. bölümü sızdırmaya hazır olduklarını açıkladı.

HBO adına konuşan bir yetkili de “Mr. Smith Group ile iletişim halinde değiliz ve her seferinde böyle bir tehdit geldiğinde açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğiniz gibi HBO’nun datalarının ciddi bir kısmı çalındı. Bu datalardan her seferinde bir parça çekip, tehdit edip, medyanın ilgisini çekmeye çalışmalarından rahatsız oluyoruz. Bu bir oyun ve biz parçası olmayı istemiyoruz” dedi.

Bilgisayar korsanları dizinin senaryolarını ve HBO kanalının özel mail yazışmalarını ele geçirmiş, dizinin iki bölümünü yayın gününden önce internette yayınlamıştı.

Korsanlar, 1,5 milyon terabaytlık HBO yapımlarını ve özel şirket verilerini internetten yayımlama tehdidinde bulunarak, "Sanal ortamda 6 aylık maaşlarının" yatırılmasını talep etmiş ve korsanlık işinden yılda 12 ila 15 milyon dolar kazandıklarını savunmuştu.

Filmin başrol oyuncularının telefon numaralarını ifşa eden korsanlara HBO tarafından 250 bin dolar teklif edilmişti. Ancak siber korsanlar, teklifi kabul etmek yerine sızdırmayı tercih etmişti.

SEZON FİNALİ FRAGMANI

Sezon finalinde Jon Snow’u gerçek bir sınav bekliyor. Cersei Lannister ve Daenerys Targaryen’i bir araya getiren Jon Snow’un Cersei’yi duvarın ötesindeki savaş için ikna etmesi gerekecek.

Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 18:21:14
Etiketler: Game of Thrones , Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm , game of thrones yeni bölüm , dizifragman
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