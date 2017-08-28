Game Of Thrones 7. sezon 7. bölüm ile sezon finali yaptı! 8. sezon ne zaman?

Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak sorusu, 7. sezon 7. bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seyircinin son bölümün ardından sabırsızlıkla bekleyeceği Game Of Thrones 8.sezon, tarihi ile merak edildi. Peki, Game OF Thrones 7. sezon 7. bölümün ardından 8.sezon ne zaman başlayacak? İşte, o tarih bilgisi
GAME OF THRONES 8.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7. sezon 7. bölüm ile sezon finali yapan Game Of Thrones'un 8. sezonuna ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Henüz resmi olmayan bilgilere göre dizinin yeni sezonu ile önümüzdeki yaz başında izleyicilerle buluşacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Diğer taraftan, dizinin final olması sebebiyle 2019 başına sarkması diğer bir ihtimal olarak düşünülüyor.
YENİ OYUNCU KADROSU DAHA AZ OLACAK
Otoritelerin düşüncesine göre yeni sezonda sevilen karakterler daha ön planda tutulacak. Diziye yeni oyuncu dahil edilme kararı ise biraz daha geri planda yer alacak.
BÖLÜMLER 80-90 DAKİKA ARASINDA OLABİLİR
8.sezon hakkında sıkça gelen yorumlardan birisi de her bir bölümün yaklaşık 80-90 dakika arasında olacağıydı. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, Game Of Thrones 8. sezona başlama tarihinde bir gecikme olması bekleniyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün