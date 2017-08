Game Of Thrones 7. sezon 7. bölüm ile sezon finali yaptı! 8. sezon ne zaman?

Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak sorusu, 7. sezon 7. bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seyircinin son bölümün ardından sabırsızlıkla bekleyeceği Game Of Thrones 8.sezon, tarihi ile merak edildi. Peki, Game OF Thrones 7. sezon 7. bölümün ardından 8.sezon ne zaman başlayacak? İşte, o tarih bilgisi

GAME OF THRONES 8.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7. sezon 7. bölüm ile sezon finali yapan Game Of Thrones'un 8. sezonuna ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Henüz resmi olmayan bilgilere göre dizinin yeni sezonu ile önümüzdeki yaz başında izleyicilerle buluşacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Diğer taraftan, dizinin final olması sebebiyle 2019 başına sarkması diğer bir ihtimal olarak düşünülüyor.

YENİ OYUNCU KADROSU DAHA AZ OLACAK

Otoritelerin düşüncesine göre yeni sezonda sevilen karakterler daha ön planda tutulacak. Diziye yeni oyuncu dahil edilme kararı ise biraz daha geri planda yer alacak.

BÖLÜMLER 80-90 DAKİKA ARASINDA OLABİLİR

8.sezon hakkında sıkça gelen yorumlardan birisi de her bir bölümün yaklaşık 80-90 dakika arasında olacağıydı. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, Game Of Thrones 8. sezona başlama tarihinde bir gecikme olması bekleniyor.