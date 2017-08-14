Game Of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanı: Kış burada

Game of Thrones 7. sezon 5. bölümü nefes kesen görüntüleriyle geride kaldı. Ekrana gelen son bölüme ejderhasıyla birlikte bizzat savaşa Khaleesi’nin ‘ya bizimlesiniz ya da ölürsünüz’ çıkışı damga vurdu. Finalde ise ejderhaya karşı geliştirilen silah Khaleesi'nin ejderhasına zarar verdi. Tüm bu gelişmelerin ardından yayınlanan Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanında ise Jon Snow ön planda. İşte yeni bölümden ilk görüntüler…
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Jon Snow ile işbirliğine giden Daenerys Targaryen, uzun zaman sonra yeniden Westeros'a döndü ve kontrolü eline almaya başladı. Daenerys Targaryen ile buluşmaması ikazlarına aldırmayan Jon Snow, krallığı Sansa Stark'a emanet ederek yola çıktı. Jon Snow, Güney'e ayak bastığında pek hoş karşılanmasa da zamanla Daenerys Targaryen ile anlaşmaya başladı. Khaleesi büyük savaş öncesi Greyjoy ve Dorne ile güçbirliği yaptı. Öte yandan Greyjoy ve Dorne yolculukları esnasında beklenmedik bir saldırıya uğradı. Lannisterların Euron üzerinden müttefiklerine saldırmasına karşılık vererek düşmanını zayıflatmak isteyen Khaleesi, ejderhasıyla birlikte bizzat savaşa katıldı. Lannisterlar savaştan en fazla zarar gören taraf oldu ancak ejderhalara karşı geliştirilen silah Khaleesi'nin ejderhasının hayatını tehlikeye soktu. Game of Thrones 7. sezon 5. bölüm finalinde son bir hame yapan Khaleesi, kötü bir sürpriz yaşadı.
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