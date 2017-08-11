Game Of Thrones 7. sezon 5. bölüm fragmanında Daenerys Targaryen rüzgarı esiyor!

Game of Thrones 7. sezon 5. bölüm fragmanı meraklı izleyicilerin yeni bölüm öncesi bir takım ipuçları elde etmesini sağladı. Son bölümde ejderhasıyla Lannister'ları bozguna uğratan Khaleesi, bu bölümde muharebeyi kaybeden insanlara kendilerine katılmalarını öneriyor ve heyecan serüveni iyice kızgınlaşıyor. Bu hadisenin karşısında Cercei Lannister'ın nasıl bir cevap vereceği ise merak ediliyor. İşte, Game Of Thrones 7. sezon 5. bölüm fragmanı.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ejderha Kayası’nda savaş stratejileri devam ederken Jon Snow ve Daenerys arasındaki çekim gün yüzüne çıkmaya başladı. Kuzey’in Kralı ejderha camını bulurken, Ormanın Çocukları’nın mağara çizimlerini de keşfetti. Keşfin ardından kararlılığı pekişen Daenerys, Jon Snow’a Kuzey için savaşacağını açıkladı. Ancak bir şartı vardı: Kendisine diz çökmesi. Daenerys’in bu ısrarı ikilinin uzlaşmalarına yine engel oldu. Artık akıllı planlar değil, zafer isteyen Daenerys Targaryen ejderhasının sırtında ve Dothrakilerle birlikte Lannister ordusuna saldırdı. Lannister ordusu dağılırken Daenerys’in ejderhası yara aldı.