Game Of Thrones 7. sezon 4. bölüm fragmanı heyecan yarattı

Game of Thrones 7. sezonu yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. HBO’nun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones’un son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Daenerys ile Jon Snow’un ilk karşılaşması ise tüm dizi takipçilerini ekrana kilitledi. Atalarının kefaretini çekmelerinin saçma olduğu konusunda fikir birliğine varan ikili ortak olmaya karar verdi. Game Of Thrones The Spoils of War adını taşıyan 7. sezon 4. bölüm fragmanı ise yepyeni detayları gözler önüne serdi.



Kraliçe’nin Adaleti (The Queen’s Justice) olarak belirlenen Game of Thrones 7. sezon 3. bölümde Jon Snow, Tyrion’ın çağrısına uyarak, yanında Davos’la birlikte Ejderha Kayası’na çıktı. Daenerys’in amacı Kuzey’in geçmişte verdiği söze, yani Targaryenlere diz çökmeye devam etmesiydi. Tyrion ise Jon Snow’a daha barışçıl bir mesaj göndermişti. İkili ilk karşılaşmanın başın da sorun yaşasa da sonunda anlaşmaya vardılar ancak Jon Snow, Akgezenler konusunda insanları nasıl ikna edeceğini bilmiyordu.