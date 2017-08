Game Of Thrones 7. sezon 4. bölüm ardından 5. bölüm fragmanı nefes kesti

Game of Thrones 7. sezon 5. bölüm fragmanı kısa sürede dizi takipçileriyle buluştu. HBO’nun resmi sayfası üzerinden yayınlanan fragman yine çok konuşulacak detayları gözler önüne serdi. 30 saniye süren Game of Thrones yeni bölüm fragmanında özellikle Daenerys'in öfkeli tehdidi büyük bir merak uyandırdı. Karşısındaki orduya diz çökmelerini ve kendisine katılmalarını söyleyen Daenerys, reddetmeleri halinde öleceklerini ekliyor. İşte ‘Ejderhaların Kanı’ isimli Game of Thrones 7. Sezon 5. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar!







SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ejderha Kayası’nda savaş stratejileri devam ederken Jon Snow ve Daenerys arasındaki çekim gün yüzüne çıkmaya başladı. Kuzey’in Kralı ejderha camını bulurken, Ormanın Çocukları’nın mağara çizimlerini de keşfetti. Keşfin ardından kararlılığı pekişen Daenerys, Jon Snow’a Kuzey için savaşacağını açıkladı. Ancak bir şartı vardı: Kendisine diz çökmesi. Daenerys’in bu ısrarı ikilinin uzlaşmalarına yine engel oldu. Artık akıllı planlar değil, zafer isteyen Daenerys Targaryen ejderhasının sırtında ve Dothrakilerle birlikte Lannister ordusuna saldırdı. Lannister ordusu dağılırken Daenerys’in ejderhası yara aldı.