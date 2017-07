Game Of Thrones 7. sezon 3. bölüm yeni fragmanı merak uyandırdı

Game Of Thrones, 7. sezon 3. bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dünya çapında birçok ülkede milyonlarca izleyiciye sahip olan Game Of Thrones, 7. sezonu ile büyülemeye devam ediyor. Son bölümü ile izleyicilerin aklında birçok soru işareti bırakan dizi, yeni bölümü ile araştırılmaya başlandı. İşte, Game Of Thrones 7. sezon 3. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler



GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 7. sezon 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaklaşık bir yıl boyunca hayranlarını beklettikten sonra yayın hayatına yeniden başlayan Game of Thrones'un ikinci bölümü de geride kaldı. Şimdi diziseverler büyük bir merakla 7. sezon 3. bölümü bekliyor.



Geçmiş sezonlarında 10'ar bölümden oluşan Game of Thrones’un 7. Sezonu daha kısa sürecek. Dizinin yapımcıları 7. sezonu 7 bölüme sığdırdı ve bazı bölümlerde alışagelmiş dakikaları da aştı.





GAME OF THRONES YENİ SEZON TARİHLERİ



Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 1: Pazartesi, 17. Temmuz 2017 HBO naklen

Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 2: Pazartesi, 24. Temmuz 2017 HBO naklen

Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 3: Pazartesi, 31. Temmuz 2017 HBO naklen

Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 4: Pazartesi, 07. Ağustos 2017 HBO naklen

Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 5: Pazartesi, 14. Ağustos 2017 HBO naklen

Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 6: Pazartesi, 21. Ağustos 2017 HBO naklen

Game of Thrones - Sezon 7, Bölüm 7: Pazartesi, 28. Ağustos 2017 HBO naklen