Game Of Thrones 7. sezon 3. bölüm fragmanın Jon Snow- Khaleesi yüzleşme anı

Game Of Thrones fırtınası kuvvetli bir şekilde esmeye devam ediyor… Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen ve 7. sezonun ilk bölümleriyle adından söz ettiren Game Of Thrones son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Game Of Thrones 7. sezon 3. bölüm fragmanına Khaleesi-Jon Snow buluşması damga vurdu. Büyük savaş planlarının yapıldığı yeni bölümünde artık kılıçlar da çekiliyor.





GAME OF THRONES SON BÖLÜM ÖZETİ



Game of Thrones son bölümde Fırtınadadoğan’da Khaleesi, Demir Tahtı ele geçirmek için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Tyrion Lannister, Olenna Tyrell, Yara Greyjoy, Ellaria Sand ve Varys’in dahil olduğu bir toplantı yaptı.



Bu toplantı sonunda Kuzeyin Kralı Jon Snow ile ilgili bir takım gelişmeler de yaşandı ve Khaleesi Jon Snow’a kritik bir mektup yolladı. Bu sırada Demir Tahtı korumak ve hükümdarlığını pekiştirmek isteyen Cercei de kardeşi ve sevgilisi Jaime ile birtakım savunma ve saldırı planları yapmaya başladı ve bazı görüşmeler gerçekleştirdi.



Birçok kişi tarafından akıbeti bilinmeyen Arya Stark ise, Jon Snow ve Sansa ile ilgili çok çarpıcı bir bilgi aldı. Jon Snow da Khaleesi’den kendisine gelen mektup ile ilgili neredeyse tüm arkadaşlarını karşısına aldı ve kararını verdi.