Game Of Thrones 7. sezon 3. bölüm fragmanı… Yeni bölüm ne zaman?

Game of Thrones 7. sezon yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun ilk iki bölümüyle adından söz ettiren Game of Thrones’un 7. Sezon 3. bölümü saatler sonra ekranlarda olacak ancak dizi takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Fantastik dizinin son bölümünde hanedanlar büyük savaş için hazırlıklarına başlamış, Khaleesi ve Jon Snow arasında yaşanacaklar merak konusu olmuştu. İşte ikili arasındaki sürpriz gelişmelerin ipucunu veren fragman!

GAME OF THRONES SAAT KAÇTA?

Game of Thrones’un 7. sezonu geçtiğimiz günlerde başladı. Türkiye saatiyle pazartesi günleri 04:00’da yayınlanan dizi Amerika’da pazar akşamlarına denk geliyor. Türkiye saatiyle pazartesi günleri 04:00’da yayınlanan dizi Amerika’da pazar akşamlarına denk geliyor. Game of Thrones 7. sezon Amerika ile aynı anda saat 4.00'da Türkçe altyazı seçeneği ile her Pazartesi beIN CONNECT web ve mobil uygulamalarında; akşam 22:00'de ise Türkçe-İngilizce altyazı ve Türkçe dublaj seçeneği ile beIN SERIES SCI-FI'da yayınlanıyor.