Game Of Thrones 6. bölüm yayınlandı… Yine sızdırdılar

Game of Thrones 7. sezon 4. bölümü ardından 6. bölümü de sızdı! ‘Kış burada’ yazılı yeni fragmanıyla merak uyandıran Game Of Thrones’un 6. bölümü beklenilen tarihten önce HBO İspanya kanalı üzerinden yayınlandı. Bazı internet kullanıcıları Game Of Thrones 6. bölümü hemen kaydedip internete yüklemeye başladı bile.

Game of Thrones 7. sezon bölümleri yayın tarihinden önce ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 7. sezon 4. bölümün Hintli dağıtımcıların hataları nedeniyle internete sızdırılmasının ardından şimdi ise benzer şekilde 6. bölüm internete düştü. HBO İspanya yanlışlıkla gece saatlerinde yeni sezonu yayınladı. Bir İspanyol kullanıcı, evinden birkaç saniyelik Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm görüntüleri paylaştı. Yeni bölüm görüntülerine ulaşan pek çok kullanıcı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bazı internet kullanıcıları ise Game Of Thrones 6. bölümü hemen kaydedip internete yüklemeye başladı bile.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Jon Snow ile işbirliğine giden Daenerys Targaryen, uzun zaman sonra yeniden Westeros'a döndü ve kontrolü eline almaya başladı. Daenerys Targaryen ile buluşmaması ikazlarına aldırmayan Jon Snow, krallığı Sansa Stark'a emanet ederek yola çıktı. Jon Snow, Güney'e ayak bastığında pek hoş karşılanmasa da zamanla Daenerys Targaryen ile anlaşmaya başladı. Khaleesi büyük savaş öncesi Greyjoy ve Dorne ile güçbirliği yaptı. Öte yandan Greyjoy ve Dorne yolculukları esnasında beklenmedik bir saldırıya uğradı. Lannisterların Euron üzerinden müttefiklerine saldırmasına karşılık vererek düşmanını zayıflatmak isteyen Khaleesi, ejderhasıyla birlikte bizzat savaşa katıldı. Lannisterlar savaştan en fazla zarar gören taraf oldu ancak ejderhalara karşı geliştirilen silah Khaleesi'nin ejderhasının hayatını tehlikeye soktu. Game of Thrones 7. sezon 5. bölüm finalinde son bir hame yapan Khaleesi, kötü bir sürpriz yaşadı.