Game of Thrones 2017’de bir milyar kez yasa dışı indirildi

İNGİLTERE’de bulunan Muso isimli bir teknoloji şirketinin yaptığı araştırma, yasa dışı ve lisanssız indirmeler dahil olmak üzere Game of Thrones dizisinin bir milyar kez indirildiğini ortaya koydu. Muso’nun açıklamasında “Game of Thrones’un yedinci sezonunun ilk bölümü, yayınlanmasından 72 saat sonra dünya genelinde toplam 90 milyon kez indirildi. Serinin sezon finali bölümü ise 120 milyon kez indirildi” denildi. Seriyi 2017 yılı boyunca 31 milyon kişinin yasal olarak ve bir milyar kişinin de yasadışı yollarla izlediği açıklandı. 2017 yılında dizinin yayınlandığı HBO kanalına yapılan siber saldırının ardından, telif hakları ihlalleri kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası alınabileceğini gündeme getirilmişti.