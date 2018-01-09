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Galip Öztürk ile ilgili son dakika gelişmesi

Dinçer GÖKÇE
09.01.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

Yargıtay, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 47 sanıklı dosyada kararını açıkladı. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nde görülen dosyada, Galip Öztürk’ün “örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan aldığı 7 yıl 11 aylık hapis cezası onandı. Yargıtay kararı sonrası dosya tekrar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Yargıtay kararına göre, Galip Öztürk’ün Bolu otogar ihalesinden aldığı 4 yıl 2 ay cezası ise, ihale kanununun değişmesinden dolayı bozuldu. Ancak Öztürk buGalip Öztürk ile ilgili son dakika gelişmesi
suçtan tekrar yargılanacak. Öztürk ayrıca, Beykoz Belediye görevlisi A. R.T.’ye rüşvet vermek suçundan da tekrar yargılanacak.

Kapatılan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede 16 eylem ile suçlanan Galip Öztürk hakkında, toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kalan Öztürk, kararı temyize göndermişti. Temyiz süreci sona eren dosya ile ilgili Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin kararı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Hürriyet'in ulaştığı Galip Öztürk'ün avukatı ise, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini söyledi. Öztürk'ün avukatı, suçun işlendiği bölgelerin dikkate alınarak dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiğini aktardı.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

Etiketler: Metro Holding
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