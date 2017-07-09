Zuhal Topal'ın Naz'ı Ağaoğlu'nun teknesinde

Geçen bayram tatilinde jet-ski’den düşerek iki kaburgasını kıran Ali Ağaoğlu, tedavisinin ardından Bodrum’a döndü. Aynı gün kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ise İstanbul'da Zuhal Topal'ın Naz'ı ile tekne turu yaptı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.