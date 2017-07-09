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Zuhal Topal'ın Naz'ı Ağaoğlu'nun teknesinde

Geçen bayram tatilinde jet-ski’den düşerek iki kaburgasını kıran Ali Ağaoğlu, tedavisinin ardından Bodrum’a döndü. Aynı gün kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ise İstanbul'da Zuhal Topal'ın Naz'ı ile tekne turu yaptı.

Cenker TEZEL
09 Temmuz 2017 - 17:39:00
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Zuhal Topalın Nazı Ağaoğlunun teknesindeNext

Geçen bayram tatilinde jet-ski’den düşerek iki kaburgasını kıran Ali Ağaoğlu, tedavisinin ardından Bodrum’a döndü.

Etiketler: zuhal topal naz , Hüseyin Ağaoğlu , Ali Ağaoğlu

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