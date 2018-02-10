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Zor oturdu

Genç model bu kez defile izlemeye gitti ve zor anlar yaşadı.

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:
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Zor oturduNext

Bir dönemin ünlü oyuncuları Alec Baldwin ve Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin, moda dünyasında kariyer yapıyor. Genç model önceki gün arkadaşı Sailor Lee Brinkley'in görev aldığı defileyi izlemeye gitti. Ama kıyafet tercihi nedeniyle hem zor anlar yaşadı hem de podyumdaki modellerden daha fazla ilgi çekti.

Fotoğraflar: Pacific Coast News  

Etiketler: ireland baldwin , sailor lee brinkley , alec baldwin

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