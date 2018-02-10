Zor oturdu

Bir dönemin ünlü oyuncuları Alec Baldwin ve Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin, moda dünyasında kariyer yapıyor. Genç model önceki gün arkadaşı Sailor Lee Brinkley'in görev aldığı defileyi izlemeye gitti. Ama kıyafet tercihi nedeniyle hem zor anlar yaşadı hem de podyumdaki modellerden daha fazla ilgi çekti.
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