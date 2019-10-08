Zor günlerini anlattı: Eve dönüş bu, kendimi yeniden buldum

Bir zamanların Brangelina'sı hem de kendilerinden çok da beklenmeyecek şekilde, kavgalı ve tartışmalı bir boşanma süreci yaşadı. Sonra her şey en azından görünüşte ve olabildiğince tatlıya bağlandı. Her ikisinin de adı çeşitli kişilerle aşk dedikodularına karışsa da onlar bu konulara hiç yanıt vermedi.
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