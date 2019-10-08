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Zor günlerini anlattı: Eve dönüş bu, kendimi yeniden buldum

10 yıllık aşkları sonunda evliliğe uzandığında hayranları çok mutlu olmuştu. Fakat 2014'teki evliliklerinden iki yıl sonra boşanacaklarını açıkladıklarında herkes şoke oldu.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
08.10.2019 - 10:47 | Son Güncelleme:
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Zor günlerini anlattı: Eve dönüş bu, kendimi yeniden buldumNext

Bir zamanların Brangelina'sı hem de kendilerinden çok da beklenmeyecek şekilde, kavgalı ve tartışmalı bir boşanma süreci yaşadı. Sonra her şey en azından görünüşte ve olabildiğince tatlıya bağlandı. Her ikisinin de adı çeşitli kişilerle aşk dedikodularına karışsa da onlar bu konulara hiç yanıt vermedi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: angelina jolie , brad pitt , brangelina
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