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Ziynet Sali'den iddialara yanıt

Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu’nun kendisini darp ettiği söylentilerine açıklık getirdi. Sabrının taştığını ifade eden şarkıcı, “Kimseyle derdim yok. Zaten ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor” dedi.

Hürriyet Haber
16.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Ziynet Saliden iddialara yanıtNext

ZİYNET Sali, Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Sıla’nın kolunu kırdığı iddialarına yanıt verdi.

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV

Etiketler: ahmet kural

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