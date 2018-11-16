Ziynet Sali'den iddialara yanıt

Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu’nun kendisini darp ettiği söylentilerine açıklık getirdi. Sabrının taştığını ifade eden şarkıcı, “Kimseyle derdim yok. Zaten ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor” dedi.
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