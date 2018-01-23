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    Haberler >Dünya>'Zeytin Dalı'yla köyüne böyle döndü

    'Zeytin Dalı'yla köyüne böyle döndü

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'e siviller dönmeye başladı. Şenkal'e dönmeye başlayan Kürt kökenli kadın, "ata toprakları"na sevinç gözyaşlarıyla giriş yaptı.

    AA
    23.01.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:
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    Zeytin Dalıyla köyüne böyle döndüNext

    Beşar Esad rejiminin 2012 Temmuz ayında PYD/PKK'ya çatışmadan devrettiği Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, iç savaş boyunca terör örgütünün en çok yuvalandığı alanlardan biri olan Şenkal köyü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan ilk yer oldu.

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı Harekatı

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