'Zeytin Dalı'yla köyüne böyle döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'e siviller dönmeye başladı. Şenkal'e dönmeye başlayan Kürt kökenli kadın, "ata toprakları"na sevinç gözyaşlarıyla giriş yaptı.
Beşar Esad rejiminin 2012 Temmuz ayında PYD/PKK'ya çatışmadan devrettiği Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, iç savaş boyunca terör örgütünün en çok yuvalandığı alanlardan biri olan Şenkal köyü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan ilk yer oldu.
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