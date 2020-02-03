Zerrin Özer sosyal medyanın diline düştü! Açıklama geldi
Şarkıcı Zerrin Özer paylaştığı fotoğrafta filtre ve photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü!
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Haziran ayında Murat Akıncı ile dünyaevine giren 36 saat sonra boşanma kararı alan Özer, zor günleri geride bıraktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından filtre uyguladığı bir selfie’sini yayınladı.
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TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ
Sosyal medya hesabını aktif kullanmayan, sadece gideceği konserleri duyuran 62 yaşındaki Zerrin Özer, dün üzerinde filtre uyguladığı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuş ancak bu kareye çok sayıda eleştiri gelmişti.
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Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı. İşte şarkıcının o paylaşımı:
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"NEFRET ETMİŞSİNİZ"
Dikkat, dikkat! Bundan önceki resmen bayılmışsınız... Yani benim canlarım şaşırmış, nefret etmişsiniz. Ben de anlamadım, bu nasıl bir resim? 'Zerrin nerede?' dedim. Öleyim size, haklısınız tabi. Tabii ki ben ne anlarım photoshoptan? Bana kızmışsınız.
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"ÖZÜR DİLERİM"
O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum.