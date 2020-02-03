Zerrin Özer sosyal medyanın diline düştü! Açıklama geldi

"ÖZÜR DİLERİM" O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum.