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Zerrin Özer hastanelik oldu! 'Kendime inanamıyorum'

Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı ile nikâh masasına oturmuştu. Akıncı, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialı evliliği bitirdi. Zerrin Özer, nikâhtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi.

Fotoğraflar: Sayit DURMAZ
19.06.2019 - 12:18 | Son Güncelleme:
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Zerrin Özer hastanelik oldu Kendime inanamıyorumNext

Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı ile nikâh masasına oturmuştu. Akıncı, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialı evliliği bitirdi. Zerrin Özer, nikâhtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi.

Etiketler: Murat Akıncı’nın annesi

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