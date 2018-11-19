Haberler >Ekonomi>Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu! Ülke ayağa kalktı
Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu! Ülke ayağa kalktı
Fransa'da son zamanlarda pahalı otomobilleri ile aslan yavrularını paylaşan kişiler tartışma konusu oldu. Zenginlik göstergesi olarak kullanılan aslanlarla olan pozlardan beğeni almaya çalışanlar STK'lar tarafından da eleştiri alıyor.
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