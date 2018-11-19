Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu! Ülke ayağa kalktı

Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu! Ülke ayağa kalktı

Fransa'da son zamanlarda pahalı otomobilleri ile aslan yavrularını paylaşan kişiler tartışma konusu oldu. Zenginlik göstergesi olarak kullanılan aslanlarla olan pozlardan beğeni almaya çalışanlar STK'lar tarafından da eleştiri alıyor.

Hürriyet Haber
19.11.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:
1 / 23
Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu Ülke ayağa kalktıNext

Paris'te yasa dışı yollardan edinilen yavru leopar, aslan ve kaplan sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

Etiketler: lüks , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Gomis transferini canlı yayında açıkladı! 'Fenerbahçe her an..'.

Gomis transferini canlı yayında açıkladı! 'Fenerbahçe her an..'.

Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu! Ülke ayağa kalktı

Zenginlerin yeni trendi tartışma konusu oldu! Ülke ayağa kalktı

15 gün yoğun bakımda kalmıştı... İlk kez anlattı!

15 gün yoğun bakımda kalmıştı... İlk kez anlattı!

Mehmet Ekici'den itiraf! 'Döneceğim ama...'

Mehmet Ekici'den itiraf! 'Döneceğim ama...'

Guatemala'da yanardağ alarmı

Guatemala'da yanardağ alarmı

Quaresma'dan flaş karar... 'Yeter, gidiyorum!'

Quaresma'dan flaş karar... 'Yeter, gidiyorum!'

İspanya dev dalgalara teslim oldu

İspanya dev dalgalara teslim oldu

Galatasaray'da dev deprem! Tam 12 isim birden...

Galatasaray'da dev deprem! Tam 12 isim birden...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.