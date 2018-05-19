Zekanıza dair çok şey söylüyor... Tavana en yakın balon hangisi?

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar. Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?
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