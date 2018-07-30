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    Sınırları zorlayan test: Tavana en yakın balon hangisi?

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    Kaynak: ntv
    30.07.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:
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    Sınırları zorlayan test: Tavana en yakın balon hangisiNext

    Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar. Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

    Etiketler: Bulmaca , Sosyal Medya , ABD
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