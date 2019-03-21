'ZavallÄ± hala evlenemedi' demesinler diye

HayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±na rastlayÄ±p evleninceye kadar ailesiyle Ã¶zellikle de Prens William, onun eÅŸi Kate ve Ã§ocuklarÄ±yla arasÄ± gayet iyi olan Prens Harry'nin yeÄŸenleriyle hiÃ§ fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olmamasÄ± sizin de dikkatinizi Ã§ekti mi? Peki bunun nedenini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼nÃ¼z mÃ¼?
RÃ¶portajlarÄ±nda Ã¶zellikle de aileye Meghan Markle'Ä±n katÄ±lmasÄ±ndan Ã¶nce sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini anlatan Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼Ã§ genÃ§ kuÅŸak Ã¼yesi sÄ±k sÄ±k da birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
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