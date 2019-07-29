'Zavallı aldatılan kadın' dönemi bitti: Son gülen iyi güldü
Bundan yıllar önce birçok insan onun adı geçtiğinde "Zavallı aldatıldı, yazık oldu kadına" diye yorum yapıyordu. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle evlenmiş ama onu elinde tutamayıp, güzeller güzeli Angelina Jolie'ye "kaptırmıştı" çünkü. Hatta öyle zamanlar geldi ki Jennifer Aniston, "aldatılan kadın" imajının önde gelen simgesi oldu.
Brad Pitt ile sürpriz bir şekilde evlenen ve bütün dünyanın dikkatini çeken Aniston, önce aldatıldı. Sonra Pitt, Jolie ile birlikte olmaya başladı. Hatta bu arada ailelerini tam 6 çocukla genişlettiler. Oysa Aniston ile Pitt çocuk sahibi olma konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. Yani bütün bunlar olup biterken Aniston "kaybeden" tarafta görünüyordu.
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