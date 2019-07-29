Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Zavallı aldatılan kadın' dönemi bitti: Son gülen iyi güldü

'Zavallı aldatılan kadın' dönemi bitti: Son gülen iyi güldü

Bundan yıllar önce birçok insan onun adı geçtiğinde "Zavallı aldatıldı,  yazık oldu kadına" diye yorum yapıyordu. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle evlenmiş ama onu elinde tutamayıp, güzeller güzeli Angelina Jolie'ye "kaptırmıştı" çünkü. Hatta öyle zamanlar geldi ki Jennifer Aniston, "aldatılan kadın" imajının önde gelen simgesi oldu.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
29.07.2019 - 10:52 | Son Güncelleme:
1 / 18
Zavallı aldatılan kadın dönemi bitti: Son gülen iyi güldüNext

Brad Pitt ile sürpriz bir şekilde evlenen ve bütün dünyanın dikkatini çeken Aniston, önce aldatıldı. Sonra Pitt, Jolie ile birlikte olmaya başladı. Hatta bu arada ailelerini tam 6 çocukla genişlettiler. Oysa Aniston ile Pitt çocuk sahibi olma konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. Yani bütün bunlar olup biterken Aniston "kaybeden" tarafta görünüyordu.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: brad pitt

En Yeni Kelebek Galeriler

'Zavallı aldatılan kadın' dönemi bitti: Son gülen iyi güldü

'Zavallı aldatılan kadın' dönemi bitti: Son gülen iyi güldü

İyi ki doğdun kız kardeşim!

İyi ki doğdun kız kardeşim!

25 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

25 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Telefon elinden düşmedi

Telefon elinden düşmedi

'Tüylerim diken diken oluyor'

'Tüylerim diken diken oluyor'

Çocuklar çok eğlendi

Çocuklar çok eğlendi

Deniz keyfi

Deniz keyfi

Bodrum'da kas şov!

Bodrum'da kas şov!

İyi ki doğdun Çalışkan Ahmet

İyi ki doğdun Çalışkan Ahmet

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.