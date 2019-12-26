Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Ingimage/Instagram,
26 Aralık 2019 - 10:35,
Zaman yolcusundan inanılmaz iddialar: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak
Zaman yolcusu gelecekte yeryüzünün nasıl görüneceği ile ilgili iddialarda bulundu. İddiaları bununla da sınırlı kalmadı... İtirafçı adam, herkesin çok yakından tanıdığı bir kişinin devrim yapıp efsane olacağını ileri sürdü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kişi birçok çarpıcı iddiada bulundu.
2
Videoya "Benim adım Abraham, fizikçi ve Yahudiyim. Merhaba" diye başlayan zaman yolcusu, seminer verirken bir adamın yanına geldiğini ve kendisine bir iş teklifi ettiğini söyledi.
3
Franklin Gonzalez isimli bu adamın Abraham'a ettiği iş teklifi ise Kanada'daki gizli laboratuvarlardan birinde çalışmakla ilgiliydi.
4
Abraham ilginç gelen bu teklif karşısında heyecanlanıp hemen işi kabul etti ve Kanada'ya taşındı.
5
Çalıştığı laboratuvarın sadece gizli olmadığını çok gizli bir federal laboratuvar olduğunu söyleyen Abraham, kendisine bir ev, araba ve şoför tahsis edildiğini söyledi.
6
Her gün kendisini şoförün işe götürdüğünü ve arabanın camlarının siyah olduğunu söyleyen Abraham dışarıyı görmenin çok zor olduğunu o yüzden laboratuvar yolunu görmediğini belirtti.
7
Abraham laboratuvarda zaman makinesi üzerine çalıştıklarını söyledi.
8
Gelecekteki rastgele yıllara her gün 4 kişi gönderdiklerini belirten Abraham bu kişilerin bilgi toplayıp veritabanı oluşturduğunu bildirdi.
9
Zaman yolcularının videolar çektiğini açıklayan fizikçi bu doğrultuda yeryüzünün nasıl değiştiğiyle ilgili 3D modeller yaptıklarını açıkladı.
10
Buna göre küresel ısınma düşünülenden çok daha fazla etki edecek.
11
İnsanoğlunun yaşamını değiştirecek, gezegenin yapısı da tahmin edilenden çok daha fazla değişecek.
12
Abraham laboratuvardan ayrılırken yanına aldığını iddia ettiği videoları paylaştı.
13
Paylaştığı videoya göre kuzey kutup bölgesi tamamen yok olmuş durumda.
14
Abraham'ın iddiasına göre sular taşacak, bunun sonrasında da bazı karaparçaları ayrılacak.
15
Çöller, kuzey kutbundaki buzulların erimesi sebebiyle yok olacak.
16
Abraham bu görüntüleri 5760 yılından edindiğini ileri sürdü ve "Oradaydım, kendi gözlerimle gördüm" dedi.
17
Yapay zekaların insanoğluna yardım edeceğini söyleyen Abraham teknik endüstrideki devrimin 2400 yıllarında olacağını ileri sürdü.
18
Abraham'ın bir başka iddiası da, 2200'lerde insan yaşamı 140 yıla çıkması.
19
2035 yılında insanoğlunun Mars'a gitmeye başlayacağını söyleyen Abraham burada ilk insan kolonisinin kurulacağını belirtti.
20
Bu operasyonu ise herkesin yakından tanıdığı birinin yapacağını ve o kişinin de efsane bir devrimci haline geleceğini söyleyen Abraham o ismi de açıkladı.
21
"Evet bahsettiğim isim Elon Musk" diyen fizikçi Mars Kolonisi insanlığın ikinci evi haline geleceğini iddia etti.
22
Abraham'a göre 3000 yıllarında insanlar Mars'a 2 ayda, 6700 yıllarında ise iki ya da üç gün içinde gidecek.
23
Abraham Mars'ın 6700 yıllarındaki görünümü de paylaştı.
24
Abraham'a göre, 6700 yılında Mars'ta 8 milyon kişi yaşayacak.