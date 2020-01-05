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Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 12:17, /

Zalim İstanbul fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 26. yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran Zalim İstanbul’un olaylı son bölümünden bu yana yeni fragman araştırmaları sürüyor. En son 30 Aralık Pazartesi günü izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul’un 25. bölümünde köşkün en büyük sırrı ortaya çıktı. Cenk, Nedim' pencereden attığını itiraf etti. Bu itirafın ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler 26. Bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Peki, Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Zalim İstanbul yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Zalim İstanbul'un son bölümünde köşkte yer yerinden oynadı. Son bölüm finalinde yapılan aile terapisi yeni bir dönemin sinyaliydi. Geçmişin travmasını tekrar yaşayan Cenk'in itirafıyla Agah Bey ve odadakiler duydukları karşısında büyük şok yaşadılar. Bu gelişmenin ardından dengelerin nasıl değişeceğini merak eden izleyiciler, Zalim İstanbul fragmanı ve yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman?

2ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni yıl tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Zalim İstanbul oldu, en son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul 13 Ocak Pazartesi günü 26. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.



YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

3ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

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Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur. Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır. Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.

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