Zalim İstanbul fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 26. yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Zalim İstanbul'un son bölümünde köşkte yer yerinden oynadı. Son bölüm finalinde yapılan aile terapisi yeni bir dönemin sinyaliydi. Geçmişin travmasını tekrar yaşayan Cenk'in itirafıyla Agah Bey ve odadakiler duydukları karşısında büyük şok yaşadılar. Bu gelişmenin ardından dengelerin nasıl değişeceğini merak eden izleyiciler, Zalim İstanbul fragmanı ve yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman?