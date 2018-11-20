Zafer tacı Türkiye'nin

Mankenlik ve güzellik yarışması Miss Fashion TV’nin 19’ncusu önceki akşam Elmadağ’daki The Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti. 45 ülkeden katılan modeller arasında birinci, Türkiye adına yarışmaya katılan Dilara Karakuş oldu.
Mankenlik ve güzellik yarışması Miss Fashion TV’nin 19’ncusu önceki akşam Elmadağ’daki The Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti. 45 ülkeden katılan modeller arasında birinci, Türkiye adına yarışmaya katılan Dilara Karakuş oldu.
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