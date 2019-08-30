Zafer Bayramı coşkusu! Müthiş görüntüler...

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türkiye topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, 97’nci yıldönümünde coşkuyla kutlandı. Kutlamalar gece saatlerinde de sürdü. Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.
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