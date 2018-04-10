Z kuşağından en iyi ödev yapmama bahaneleri

Hepimiz zaman zaman ödev yapmadığımızda çeşitli bahaneler bulmuşuzdur. Elektrikler gitti, kardeşim kağıtların üzerine su döktü, yolda giderken rüzgar sınav kağıtlarını uçurdu... Ancak artık zaman değişti, Z kuşağının kenidine has bahaneleri var. ABD’li eğitim içerikleri sitesi ‘We are Teachers’, ilkokul öğretmenlerine son zamanlarda duydukları en iyi ödev yapmama bahanelerini sordu. İşte Z kuşağından en iyi bahaneler.
Z kuşağının alışkanlıklarına rağmen bazı ödevler için öğretmenler, yazıcıdan çıktı isteyebiliyor. Ancak bazı öğrenciler bunu ‘bilmeyerek’, yazıyı evdeki bilgisayarın masaüstünde unutabiliyor. Durum böyle olunca, karşımıza bu bahane çıkıyor.
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