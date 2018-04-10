Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Z kuşağından en iyi ödev yapmama bahaneleri

    Z kuşağından en iyi ödev yapmama bahaneleri

    Hepimiz zaman zaman ödev yapmadığımızda çeşitli bahaneler bulmuşuzdur. Elektrikler gitti, kardeşim kağıtların üzerine su döktü, yolda giderken rüzgar sınav kağıtlarını uçurdu... Ancak artık zaman değişti, Z kuşağının kenidine has bahaneleri var. ABD’li eğitim içerikleri sitesi ‘We are Teachers’, ilkokul öğretmenlerine son zamanlarda duydukları en iyi ödev yapmama bahanelerini sordu. İşte Z kuşağından en iyi bahaneler.

    Önder ÖNDEŞ
    10.04.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:
    1 / 9
    ÖDEVİN ÇIKTISINI ALMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM:Next

    ÖDEVİN ÇIKTISINI ALMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM:

    Z kuşağının alışkanlıklarına rağmen bazı ödevler için öğretmenler, yazıcıdan çıktı isteyebiliyor. Ancak bazı öğrenciler bunu ‘bilmeyerek’, yazıyı evdeki bilgisayarın masaüstünde unutabiliyor. Durum böyle olunca, karşımıza bu bahane çıkıyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , DERS , ÖĞRETMEN

    En Yeni Foto Galeriler

    Z kuşağından en iyi ödev yapmama bahaneleri

    Z kuşağından en iyi ödev yapmama bahaneleri

    Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

    Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

    Yanan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin içinden fotoğraflar

    Yanan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin içinden fotoğraflar

    En zengin futbolcular! 2 Süper Lig yıldızı listede...

    En zengin futbolcular! 2 Süper Lig yıldızı listede...

    Her sabah bu manzaraya uyanıyor!

    Her sabah bu manzaraya uyanıyor!

    Serveti birden bire arttı! Polis bunu fark edince şoke eden gerçek ortaya çıktı...

    Serveti birden bire arttı! Polis bunu fark edince şoke eden gerçek ortaya çıktı...

    354 milyon dolarlık dev şehir kuruluyor! Otobüsler ücretsiz, araç yasak...

    354 milyon dolarlık dev şehir kuruluyor! Otobüsler ücretsiz, araç yasak...

    Düşes üçüncü bebeğini böyle doğuracak

    Düşes üçüncü bebeğini böyle doğuracak

    Transfer savaşı... Onun için karşı karşıya geldiler!

    Transfer savaşı... Onun için karşı karşıya geldiler!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri