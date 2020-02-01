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Haber GiriÅŸ: 01 Åžubat 2020 - 12:05, /

Yüzüne ne oldu: Sanki baÅŸkasÄ±

VerdiÄŸi konserin ardÄ±ndan aracÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki ÅŸiÅŸlik merak uyandÄ±rdÄ±.

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1HIZLA ARACA GEÃ‡TÄ° AMA...

HIZLA ARACA GEÃ‡TÄ° AMA...

Pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi olarak anÄ±lan 61 yaÅŸÄ±ndaki Madonna, Londra konserinden sonra objektiflere takÄ±ldÄ±. Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlara bÃ¼rÃ¼nen Madonna, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemek iÃ§in koÅŸar adÄ±m aracÄ±na geÃ§se de yine de fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesini Ã¶nleyemedi.

2YÃœZÃœNDEKÄ° ÅžÄ°ÅžLÄ°KLER MERAK UYANDIRDI

YÃœZÃœNDEKÄ° ÅžÄ°ÅžLÄ°KLER MERAK UYANDIRDI

Madonna'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise hayranlarÄ±nÄ± hem meraklandÄ±rdÄ± hem endiÅŸelendirdi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸiÅŸliÄŸi, Ã¶zellikle de bir tarafÄ±nÄ±n diÄŸerine gÃ¶re daha ÅŸiÅŸkin durmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

3SÃœREKLÄ° ESTETÄ°K

SÃœREKLÄ° ESTETÄ°K

Kimine gÃ¶re bunun sebebi Madonna'nÄ±n yÄ±llardÄ±r sÄ±k sÄ±k yÃ¼zÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik mÃ¼dahaleler. Konserden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yeni bir uygulama yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â

4SÄ°METRÄ° BOZULDU

SÄ°METRÄ° BOZULDU

SÃ¼rekli botoks, dolgu ve yÃ¼z kaldÄ±rma gibi uygulamalardan sonra Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n simetrisinin bozulduÄŸu, ÅŸiÅŸlikler meydana geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de Madonna ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor ve yÃ¼zÃ¼ndeki ÅŸiÅŸlikler de bunun gÃ¶stergesi.

5ARDI ARDINA KONSER Ä°PTALLERÄ°

ARDI ARDINA KONSER Ä°PTALLERÄ°

Madonna, son birkaÃ§ haftadÄ±r konser iptalleriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ABD'deki Ã¼Ã§ konserini iptal etti: Sonra da Portekiz'in baÅŸkenti Lizbon'da vereceÄŸ konsere sadece 45 dakika kalmÄ±ÅŸken onu da iptal ettiÄŸini duyurdu.

6SAÄžLIK SORUNLARI

SAÄžLIK SORUNLARI

Bu iptallere gerekÃ§e olarak saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶steren Madonna, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu, konserlerini hangi hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden iptal ettiÄŸini ise belirtmemiÅŸti.

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