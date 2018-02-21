Yüzük parmağına ağır geldi

Ünlü sosyelit Paris Hilton, önceki akşam Rihanna'nın 30'uncu doğum gününe giderken görüntülendi. Nişanlısı Chris Zylka ile el ele tutuşan Hilton, bir ara parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğünü de fotoğrafçılara gösterdi. Aktör Zylka, Hilton'a evlilik teklif ederken 2 milyon dolar değerinde bir yüzük hediye etmişti.
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