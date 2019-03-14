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Yüzük çıktı, sebebi 'gün gibi' aşikar

Düşes, kocası tarafından tasarlanan pırlanta nişan yüzüğünü çıkardı.

Hürriyet Haber
14.03.2019 - 13:10 | Son Güncelleme:
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Yüzük çıktı, sebebi gün gibi aşikarNext

İngiliz kraliyet ailesinin büyük bir merakla doğmasını beklediği bebeğe kavuşmasına bir ay kadar bir zaman kaldı.  Müstakbel anne Meghan Markle ve baba adayı Prens Harry de bir yandan hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da resmi görevlerini yerine getiriyor. Bu görevler sırasında meraklı gözler tarafından tepeden tırnağa incelenen karnı burnunda Düşes Meghan Markle ile ilgili bir gerçek de dikkatlerden kaçmadı.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK 

Etiketler: Meghan Markle , prens harry , meghan markle nişan yüzüğü

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