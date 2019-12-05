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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AFP/AP
04 Aralık 2019 - 23:56,

Yüzlerce yahudi mezarlığına çirkin saldırı

Fransa'nın Strazburg şehrine yakın Yahudi mezarlarına anti-semitik kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

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Fransa'nın doğusundaki Strazburg kentine yakın bir Yahudi mezarlığını vandallığın kurbanı oldu.

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100'den fazla mezarın anti-semitik grafiti ve gamalı haçlarla tahrip edildiği bildirildi.

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Bas-Rhin bölgesi Yahudi Kardinaller Kurulu Başkanı Maurice Dahan yaptığı açıklamada, "Bu şoke edici." dedi.

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Dahan, mezarların çoğunun gamalı haçlarla işaretlendiğini de sözlerine ekledi.

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İlçe yetkilileri, Strazburg'un yaklaşık 25 kilometre batısındaki Bas-Rhin komününde bulunan Westhoffen'da 107 mezarın tahrip edildiğini söyledi.

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Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 kilometre uzaktaki, Schaffhouse-sur-Zorn köyünde de Yahudi karşıtı yazılar bulundu.

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Alsace bölgesinde, geçtiğimiz yıl boyunca ırkçı saldırılar yaşadı. Özellikle, şubat ayında Quatzenheim'de 96 kabire yapılan anti-semitik saldırılar ulusal öfkeye yol açtı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zararı incelerken, okullarda ırkçılığa karşı eğitime dikkat çekmek de dahil olmak üzere, nefret söylemine yönelik sert önlemler alınacağının sözü vermişti.

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Polise bildirilen Yahudi karşıtı eylemlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 74 arttı.

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