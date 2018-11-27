Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Yüzde 94'ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım

Yüzde 94'ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hat boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması beklenen hattın son durumu havadan görüntülendi.

İHA
27.11.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:
1 / 11
Yüzde 94ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayımNext

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yıl sonuna kadar açılışının tamamlanması beklenen banliyö hattı ve hızlı ten entegrasyonu projesinin tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşımanı planlanıyor.

Etiketler: tren hattı , haberler

En Yeni Foto Galeriler

En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması

En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması

G.Saray'ın yıldızı kapışılıyor! Arsenal ve Inter...

G.Saray'ın yıldızı kapışılıyor! Arsenal ve Inter...

Yüzde 94'ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım

Yüzde 94'ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım

Bu gerçek görüntüm

Bu gerçek görüntüm

Japonların akıl almaz buluşları

Japonların akıl almaz buluşları

Olay sözler! 'Melo ve Sneijder'i getir...'

Olay sözler! 'Melo ve Sneijder'i getir...'

Türkiye’de kışın gideceğiniz en güzel 10 yer! Geri dönmek istemeyeceksiniz…

Türkiye’de kışın gideceğiniz en güzel 10 yer! Geri dönmek istemeyeceksiniz…

Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri! Öyle şeyler saklanıyor ki, içeri girmek imkansız...

Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri! Öyle şeyler saklanıyor ki, içeri girmek imkansız...

Dünyanın en ilginç kabilesi! Kadınlar hamile kalmak için öyle bir şey yapıyor ki...

Dünyanın en ilginç kabilesi! Kadınlar hamile kalmak için öyle bir şey yapıyor ki...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.