Haberler >Ekonomi>Yüzde 94'ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım
Yüzde 94'ü tamamlandı... İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım
Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hat boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması beklenen hattın son durumu havadan görüntülendi.
Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yıl sonuna kadar açılışının tamamlanması beklenen banliyö hattı ve hızlı ten entegrasyonu projesinin tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşımanı planlanıyor.
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