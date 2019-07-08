Yüzde 175 kazandırdı! Yatırımcılarına avantaj da sağlıyor

Yatırımcıların yeni rotası Avrupa Birliği’ne yeni üye olmuş veya aday ülkeler oluyor. Bunun nedenini araştıran Tradingeconomics, AB’ye üyelik süreci başlayan ülkelerin çoğunda emlak fiyatlarının en az ikiye katlandığını fark etti.
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