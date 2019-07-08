Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Yüzde 175 kazandırdı! Yatırımcılarına avantaj da sağlıyor

Yüzde 175 kazandırdı! Yatırımcılarına avantaj da sağlıyor

Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ve üye olma arefesindeki ülkelerde konut fiyatlarında sert yükselişle yaşanıyor. Yatırımcıları ise hem oturma izni avantajı elde ediyor hem de kar etmiş oluyor.

Hurriyet.com.tr
08.07.2019 - 01:33 | Son Güncelleme:
1 / 18
Yüzde 175 kazandırdı Yatırımcılarına avantaj da sağlıyorNext

Yatırımcıların yeni rotası Avrupa Birliği’ne yeni üye olmuş veya aday ülkeler oluyor. Bunun nedenini araştıran Tradingeconomics, AB’ye üyelik süreci başlayan ülkelerin çoğunda emlak fiyatlarının en az ikiye katlandığını fark etti.

Etiketler: AB , fiyat , haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.