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    Haberler >Gündem>Yüz tanıma ve anahtarla girilebiliyor... Lav silahından kumar makinesine her şey var

    Yüz tanıma ve anahtarla girilebiliyor... Lav silahından kumar makinesine her şey var

    İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı. Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor.

    Yüksel KOÇ - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
    25.04.2019 - 16:20 | Son Güncelleme:
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    Yüz tanıma ve anahtarla girilebiliyor... Lav silahından kumar makinesine her şey varNext

    Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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