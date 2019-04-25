Haberler >Gündem>Yüz tanıma ve anahtarla girilebiliyor... Lav silahından kumar makinesine her şey var
Yüz tanıma ve anahtarla girilebiliyor... Lav silahından kumar makinesine her şey var
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı. Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor.
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