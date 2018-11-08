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Güle oynaya servet yaptılar

Yıllardır dünyanın en gösterişli moda olayı olan bu defile kimlere servet kazandırdı?

Hürriyet Haber
08.11.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:
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Güle oynaya servet yaptılarNext

Her yıl moda dünyasında yüzlerce defile ve moda haftası düzenleniyor. Ama pek acı Victoria's Secret'ın yıllık defilesi kadar büyük ilgi görüyor. Aylar öncesinden seçmeler, provalar derken bu moda olayı milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde topluyor. Peki bu kadar ilgi çeken moda şovu hangi modelini zengin etti, kimler çok kazandı? İşte yanıtlar?

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA

Etiketler: victoria's secret , en çok kazanan modeller

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