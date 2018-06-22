Haberler >Ekonomi>Yurt odasına girince bakakaldı! Hemen harekete geçti, sonrası inanılmaz
Yurt odasına girince bakakaldı! Hemen harekete geçti, sonrası inanılmaz
ABD'de yaşayan üniversite öğrencileri Skylar Bantz ve Adeline Vela, geldikleri yurt odasının halini görünce şok oldu. Hızlı bir şekilde planlama yapan genç kadınlar yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından yurt odasının 'tanınmaz' hale getirdi.
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