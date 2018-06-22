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Haberler >Ekonomi>Yurt odasına girince bakakaldı! Hemen harekete geçti, sonrası inanılmaz

Yurt odasına girince bakakaldı! Hemen harekete geçti, sonrası inanılmaz

ABD'de yaşayan üniversite öğrencileri Skylar Bantz ve Adeline Vela, geldikleri yurt odasının halini görünce şok oldu. Hızlı bir şekilde planlama yapan genç kadınlar yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından yurt odasının 'tanınmaz' hale getirdi.

Hürriyet Haber
22.06.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:
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Yurt odasına girince bakakaldı Hemen harekete geçti, sonrası inanılmazNext

ABD'de yaşayan üniversite öğrencileri Skylar Bantz ve Adeline Vela, geldikleri yurt odasının halini görünce şok oldu.

Etiketler: yurt odası , haberler

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