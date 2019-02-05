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Hava durumu için son dakika uyarısı: Saatte 100 kilometre hıza çıkabilecek
Yurdun batı ve kesimleri için hava durumu uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bölgede yaşanabilecek kuvvetli yağış ve rüzgar konusunda tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. MGM, özellikle Bodrum ve Finike arasındaki kıyı şeridinde rüzgarın hızının saatte 100 kilometre hıza çıkabileceğini duyurdu. İşte, günün en güncel hava durumu verileri
Hava durumu tahminlerini günlük bazda yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bazı iller için uyarıda bulundu. Hava sıcaklığı konusunda önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran MGM, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesini fırtına konusunda uyardı. Yayımlanan hava durumu bilgilerinde yer alan bir diğer uyarı ise Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kesimlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağış oldu. İşte, son verilerle hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli; sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa), gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa, zaman zaman 100 km/sa üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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