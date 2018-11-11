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    Haberler >Teknoloji>Yurt dışından getirilen telefonlar ne kadara mâl oluyor?

    Yurt dışından getirilen telefonlar ne kadara mâl oluyor?

    Yurt dışından telefon getirenlere bu sabah kötü haber geldi. Ödenecek harç yükseldi. Peki yurt dışından telefonu almak ne kadara geliyor?

    Fotoğraf: Flickr
    11.11.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:
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    Yurt dışından getirilen telefonlar ne kadara mâl oluyorNext

    Yurtdışı telefon satın alıp Türkiye’de kullanmak, sağladığı fiyat avantajı nedeniyle bir çoğumuzun sıklıkla aklına gelen bir yöntem. Peki şu an yurt dışından telefon almaya kalktığınızda ne kadar ödeyeceksiniz?

    Etiketler: yurt dışından telefon getiren , internet , pasaport

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