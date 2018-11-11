Yurt dışından getirilen telefonlar ne kadara mâl oluyor?

Yurtdışı telefon satın alıp Türkiye’de kullanmak, sağladığı fiyat avantajı nedeniyle bir çoğumuzun sıklıkla aklına gelen bir yöntem. Peki şu an yurt dışından telefon almaya kalktığınızda ne kadar ödeyeceksiniz?
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