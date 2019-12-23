Yurt dışına çıkacaklar buna dikkat! Bu soruların yanıtını biliyor musunuz?
Farklı ülkelere seyahat etmek, dinlenmeyi ve günlük telaşlardan bir nebze de olsa uzaklaşmayı sağlamasının yanı sıra başka kültürleri tanımaya, bilgi birikimini arttırmaya ve insanın kendisini keşfetmesine yardımcı olur.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ancak bazen yurt dışı seyahatler planlanan gibi gitmeyebilir. Plan dışı oluşan kötü senaryolara karşı seyahati güvence altına almanın yolu ise seyahat sigortası yaptırmaktan geçer.
2
İşte yurt dışı seyahatleri sırasında oluşabilecek olumsuz durumlara güvence sunan seyahat sigortası hakkında merak edilen sorular...
3
Seyahat sigortası nedir?
Yurt dışı seyahatlerde; acil durum, hastalanma, kaza geçirme, yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüşün yanı sıra şunları kapsamaktadır;
4
Bavul kaybetme gibi istenmeyen olaylar kapsamında sigortalıyı güvence altına alan ve masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.
5
Ne zaman yapılır?
Seyahate başlamadan önce seyahat sigortası yapılması gerekir.
6
Vize isteyen ülkelerde gerekli belgeler arasında seyahat sigortası da yer alır.
7
Seyahat sigortasının süresi seyahate başlanan tarihten, sona erdiği tarihe kadar geçerlidir.
8
Nasıl alınır?
Seyahat sigortası, yetkili acenteler aracılığıyla alınabileceği gibi internet üzerinden de online olarak alınabilir.
9
İhtiyaç kapsamındaki paket türü seçilerek seyahat sigortası sahibi olunur.
10
Zorunlu mudur?
Seyahat sigortası zorunluluğu ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.
11
Vize isteyen çoğu ülke seyahat sigotası talep ederken, vize isteyen ancak seyahat sigortasını zorunlu tutmayan ülkelerde de vardır.
12
Ancak seyahat ederken ülkelerin seyahat sigortası isteyip istemediğine bakılmaksızın, seyahatin güvenliği için alınması önerilmektedir.
13
Neleri kapsar?
Seyahat sigortasının kapsamı alınan paket türüne göre değişir.
14
Alınan seyahat sigortası kapsamında; yurt dışı seyahati sırasında hastalanma veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderlerinin yanı sıra...
15
Acil ilaç teminatı, yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları gibi teminatlar eklenip çıkarılabilir.