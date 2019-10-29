Yürek dayanmaz

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köy meydanında coşkuyla kutlandı. Bayrama eşlik eden köylüler de öğrencilerle birlikte şiirler okudu.
YÜZME öğretmeni Özlem Ulusan hayallerini gerçekleştirmek için tek başına dünyayı dolaşmaya karar verdi. Kendi deyimiyle “sınırlarını” zorlayan Ulusan, “Nepal’de üç metrelik bir kaplanla yüz yüze geldim. Heyecandan nefes dahi alamıyordum. Rehber, hayatta kaldığımız için şanlıyız demişti. Moğolistan’da kımız içip at eti yedim. Kartalla tilki avına çıktım” dedi.