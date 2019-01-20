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    Yunanistan'da Prespa protestosu!

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor.

    İHA - REU- AFP - AP
    20.01.2019 - 17:33 | Son Güncelleme:
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    Yunanistanda Prespa protestosuNext

    Göstericiler Aleksis Çipras hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan isim anlaşmazlığını çözen Prespa Anlaşması'na tepkilerini göstermek üzere parlamento önündeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.

    Etiketler: Protesto
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