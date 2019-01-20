Yunanistan'da Prespa protestosu!

Göstericiler Aleksis Çipras hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan isim anlaşmazlığını çözen Prespa Anlaşması'na tepkilerini göstermek üzere parlamento önündeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.
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