Yüksek SAR değerine sahip telefonlar

Telefonların SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, telefonlar, 1.6 W / Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalı; Avrupa'da ise sınır 2 W / kg.
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