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    Haberler >Teknoloji >Yüksek SAR değerine sahip telefonlar

    Yüksek SAR değerine sahip telefonlar

    Telefonların SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, telefonlar, 1.6 W / Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalı; Avrupa'da ise sınır 2 W / kg.

    hurriyet.com.tr / ÖZEL (Rapor: EMFAdvice)
    12.06.2019 - 10:56 | Son Güncelleme:
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    Peki en yüksek SAR değerine sahip telefonlar hangi modeller? Mutlaka listeye göz atın: İşte o telefonlar...

    Etiketler: telefon

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