Youtube'un en çok kazananı 9 yaşındaki çocuk oldu

Youtuber'lerin en çok kazananları belli oldu. Oyuncak tanımı yapan 9 yaşındaki Ryan Kaji liderliği bırakmadı ve 2019 yılını 26 milyon dolar gelirle kapadı.
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Youtube'da video üzerinden para kazananlar her geçen gün artmaya başladı.
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Youtuber olarak değerlendirilen bu kişiler ürettikleri özel içerikler karşılığında reklam payı alıyor ve yük kazançlar elde ediyorlar.
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Youtube'dan en çok gelir elde eden Youtuber'lerin listesi de belli oldu.
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LİDER 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK
Oyuncak tanıtımı yaparak gelir elde eden Ryan Kaji 2018 yılında 22 milyon dolar kazanıyordu. Bu yıl ise gelirini 26 milyon dolara yükselten Ryan'ın kazancının yüzde 15'i bir banka hesabına yatırılıyor. Reşit olduğunda bu parayı kullanabilecek.
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162 MİLYON DOLAR KAZANDILAR
Youtube üzerinden video içerik üreten ilk 10 kişi toplamda 162 milyon dolar kazanç elde etti.
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İkinci sırada Dude Perfect kanalı bulunuurken üçüncü sırada Nastya kanalı bulunuyor.