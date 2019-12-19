Youtube'un en çok kazananı 9 yaşındaki çocuk oldu

LİDER 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK



Oyuncak tanıtımı yaparak gelir elde eden Ryan Kaji 2018 yılında 22 milyon dolar kazanıyordu. Bu yıl ise gelirini 26 milyon dolara yükselten Ryan'ın kazancının yüzde 15'i bir banka hesabına yatırılıyor. Reşit olduğunda bu parayı kullanabilecek.