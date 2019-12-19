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Ekonomi
19 Aralık 2019 - 10:34,

Youtube'un en çok kazananı 9 yaşındaki çocuk oldu

Youtuber'lerin en çok kazananları belli oldu. Oyuncak tanımı yapan 9 yaşındaki Ryan Kaji liderliği bırakmadı ve 2019 yılını 26 milyon dolar gelirle kapadı.

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Youtube'da video üzerinden para kazananlar her geçen gün artmaya başladı.

2

Youtuber olarak değerlendirilen bu kişiler ürettikleri özel içerikler karşılığında reklam payı alıyor ve yük kazançlar elde ediyorlar.

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Youtube'dan en çok gelir elde eden Youtuber'lerin listesi de belli oldu.

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LİDER 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Oyuncak tanıtımı yaparak gelir elde eden Ryan Kaji 2018 yılında 22 milyon dolar kazanıyordu. Bu yıl ise gelirini 26 milyon dolara yükselten Ryan'ın kazancının yüzde 15'i bir banka hesabına yatırılıyor. Reşit olduğunda bu parayı kullanabilecek.

5

162 MİLYON DOLAR KAZANDILAR

Youtube üzerinden video içerik üreten ilk 10 kişi toplamda 162 milyon dolar kazanç elde etti.

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İkinci sırada Dude Perfect kanalı bulunuurken üçüncü sırada Nastya kanalı bulunuyor.

7

İşte en çok kazananlar

Ryan Kaji 26 milyon dolar

8

Dude Perfect 20 milyon dolar

9

Nastya 18 milyon dolar

10

Rhett and Link 17.5 milyon dolar

11

Jeffree Star 17 milyon dolar

12

Preston Arsement 14 milyon dolar

13

PewDiePie 13 milyon dolar

14

Markplier 13 milyon dolar

15

Daniel Middleton 12 milyon dolar

16

Evan Fong 11.5 milyon dolar

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