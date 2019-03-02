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    Haberler >Teknoloji>YouTube fenomenlerinin tahmini kazançları dudak uçuklatıyor!

    YouTube fenomenlerinin tahmini kazançları dudak uçuklatıyor!

    YouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor.

    hurriyet.com.tr / Social Blade
    02.03.2019 - 01:24 | Son Güncelleme:
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    YouTube fenomenlerinin tahmini kazançları dudak uçuklatıyorNext

    Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?

    Etiketler: fenomen

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