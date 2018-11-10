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Yorulmaz Kendall

Bir gün önce podyuma çıktı ertesi gece de ödül almaya koştu.

Hürriyet Haber
10.11.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:
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Yorulmaz KendallNext

Son dönemin en gözde top modellerinden biri olan Kendall Jenner yorulmak bilmiyor. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret defilesine çıkan Kendall Jenner daha sonra da Las Vegas'a koştu ve yine özel bir etkinliğe katıldı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, AFP, AP 

Etiketler: Kendall Jenner , defile , victoria's secret

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