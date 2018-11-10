Yorulmaz Kendall

Son dönemin en gözde top modellerinden biri olan Kendall Jenner yorulmak bilmiyor. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret defilesine çıkan Kendall Jenner daha sonra da Las Vegas'a koştu ve yine özel bir etkinliğe katıldı.
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