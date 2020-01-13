Yorgunluğunuzun sorumlusu B12 eksikliği olabilir

Sürekli yorgunluk hali, sinirlilik, üşenme, unutkanlık, mutsuz hissetme, aşırı yeme isteği yaşıyorsanız sorumlusu B12 eksikliği olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, son yıllarda çevremizde çok duyulan B12 eksikliğine dikkat çekiyor.
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Gerçekten de B12 vitamini eksikliği insan yaşamında başta sinir sistemi olmak üzere, hafıza, konsantrasyon, kaygı, stres, vücut ağrıları, ağrıyı olduğundan fazla algılama hissi, bunama ve metabolik hızın yavaşlaması gibi pek çok önemli rahatsızlığa neden olur.
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Vitamin B12 dışardan yediğimiz yiyecekler tarafından vücudumuza girer. Yani vücut B12’yi üretmez. Vitamin B12 yönünden fakir beslenmek veya mide hastalıkları Vitamin B12’nin yetersizlik nedenlerinden bazılarıdır.
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B12 vitamininin faydaları nelerdir?
B12 vitamini hücre yaşlanmasının önüne geçer. Sinir hücrelerini onarır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Felce ve yüksek tansiyona karşı damarları korur. B12 vitamini aynı zamanda karbonhidratları enerjiye çevirir, yağı azaltır. Sağlıklı saç, cilt ve tırnak için temel ihtiyaçtır. Yeni hücre üretilmesini ve derinin düzenli olarak yenilenmesini sağlar.
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Kilo kontrolü konusunda çok önemlidir. B12 vitamini, vücut enerjisini artırdığı için halsizlik ve yorgunluğun önüne geçer. Bu da yeme isteğini azaltır. Karbonhidratları enerjiye çevirip şeker kullanımını iyileştirdiği için beynin ihtiyacı olan şeker metabolizmasını düzenleyerek unutkanlığı engeller. Meme, kolon, prostat, akciğer kanserlerine karşı koruyucu etkisi vardır.
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B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?
Yılda en az bir defa dahiliye dokturunuza başvurarak B12 düzeyinizi ölçtürün.
Kırmızı et, ciğer, balıklar, istiridye, midye gibi kabuklu deniz canlıları, yoğurt, peynir ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde çok fazladır.
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İlerleyen yaş ya da B12 vitaminini vücutta emilimini engelleyecek bir rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolünde B12 takviyesini ağızdan veya enjeksiyon tedavisi şeklinde kullanabilirsiniz.
B12 vitamini besinler dışında takviye olarak almak kişiyi şişmanlatmaz.